Правительство утвердило план приоритетных действий на 2020 год

Он состоит из 690 пунктов.

Правительство утвердило план приоритетных действий на 2020 год
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины на заседании 9 сентября утвердил план приоритетных действий на 2020 год.

Министерствам и центральным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение этого плана в пределах предусмотренных государственным бюджетом расходов, а также за две недели разработать детальные планы мероприятий.

"Документ действительно фундаментальный. Речь идет о 690 пунктах. Каждый из них имеет обоснование важности этих направлений, ответственных исполнителей, сроки, индикаторы выполнения, ожидаемые результаты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что этот план действий должен обеспечить "движение по выполнению программы действий правительства", которую разработали еще в июне. Шмыгаль также пообещал, что впоследствии с планом смогут ознакомиться в открытом доступе все желающие.

Напомним, что Рада так и не приняла программу действий правительства, хотя Кабмин подавал ее дважды. В первый раз, 4 июня, Шмыгаль попросил отправить программу на доработку. В документе было примерно 10 страниц.

18 июня правительство пришло презентовать обновленную программу, однако Рада тоже отклонила ее, лишив таким образом членов правительства годового иммунитета.

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