Семья из Беларуси на границе попросила защиты в Украине

В последнее время о защите в Украине попросили 15 граждан Беларуси.

На украинско-белорусской границе семья из Беларуси попросила защиты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что семья уже некоторое время испытывает притеснения со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны они решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством.

Пограничники разъяснили иностранцам порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили въезд в Украину в установленном порядке. Сообщение об обращении за защитой направили в подразделение миграционной службы Украины.

Как сообщили в Госпогранслужбе, за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за получением защиты обратились 15 граждан Беларуси.