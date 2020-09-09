Служба Внешней разведки, МЧС и пограничники бесплатно передали Киеву 32 квартиры
Служба внешней разведки Украины, администрация Государственной пограничной службы Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) передали на баланс Киева на безвозмездной основе 32 квартиры. Квартиры расположены в домах в Дарницком и Шевченковском районах столицы.
Об этом
Согласно
От ГСЧС на баланс Киева принято 18 квартир. Согласно
Напомним, столичные власти предоставили всем категориям льготников возможность приобрести жилье в Киеве по программе софинансирования. Ранее приобрести жилье в Киеве за часть стоимости имели возможность только участники АТО и члены их семей. Лица, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров. Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).
Фото: