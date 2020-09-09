Служба Внешней разведки, МЧС и пограничники бесплатно передали Киеву 32 квартиры

Служба внешней разведки Украины, администрация Государственной пограничной службы Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) передали на баланс Киева на безвозмездной основе 32 квартиры. Квартиры расположены в домах в Дарницком и Шевченковском районах столицы.

Об этом KV стало известно из распоряжений Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно распоряжению КГГА №1278 от 25 августа 2020 года от Службы внешней разведки Украины на баланс Киева принято 7 квартир в доме №3-А по улице Хвылевого и в доме №40-Г по улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы.

Распоряжением КГГА №1283 от 25 августа 2020 года на баланс Киева от администрации Государственной пограничной службы принято 3 квартиры в доме №35 по улице Герцена в Шевченковском районе.

От ГСЧС на баланс Киева принято 18 квартир. Согласно распоряжению КГГА №1280 от 25 августа 2020 года Киеву безвозмездно передается 4 квартиры в доме №5-Б по улице Маршала Рыбалко в Шевченковском районе и еще 18 квартир в том же доме столица приняла на баланс от ГСЧС согласно распоряжению КГГА №1282 от 25 августа 2020 года.

Напомним, столичные власти предоставили всем категориям льготников возможность приобрести жилье в Киеве по программе софинансирования. Ранее приобрести жилье в Киеве за часть стоимости имели возможность только участники АТО и члены их семей. Лица, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров. Чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации (по месту пребывания на квартирном учете).