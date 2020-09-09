Состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ, - Ирина Геращенко

Он находится в больнице скорой помощи в Киеве.

Состояние Балуха стабильно тяжелое, он на аппарате ИВЛ, - Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха остается тяжелым, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"От врачей БСП (Больница скорой помощи, - ред.), где находится В. Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала она в фейсбуке.

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым. У него сломаны рука и ключица. Офис Президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив.

Позже в Нацполиции рассказали о деталях избиения Балуха.

Ранее "Европейская Солидарность" заявила, что на местных выборах хочет объединить патриотов из разных политсил. Среди тех, кто возглавит списки в областные и городские советы, - действующие народные депутаты фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

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