В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета

С Максимом Знаком не удается связаться с 8:30. Последнее, что он написал - слово "маски".

В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета
Максим Знак
Фото: naviny.by

В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции: телефон Максима Знака недоступен с 8:30 утра. Он успел написать коллегам, что кто-то пришел в штаб Виктора Бабарыка, и слово "маски".

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил пресс-секретарь штаба Бабарыка Глеб Герман.

"С ним не удается связаться с 8:30 утра. Должна быть конференция в штабе. Он выходил в зум. Я ему позвонил. Он сказал, что, возможно, кто-то пришел и положил трубку. Потом написал слово «маски», что означало, что к нему пришли с обыском", - сообщил Герман.

Он также добавил, что, по последним данным, Максима Знака задержали.

"Сейчас в телеграм-каналах появляются фотографии, где он в сопровождении сотрудников. Предполагаем, что он задержан", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, 7 августа появилась информация о том, что пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов не выходят на связь после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе Украины в комментарии LB.ua рассказали, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также то, что Родненков и Кравцов проходили необходимые процедуры.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси "не по своей воле". Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что Родненкова и Кравцова пропустили на территорию Украины. Вчера, 8 сентября, они дали пресс-конференцию в Киеве, на которой рассказали, что пока не планируют просить о политическом убежище в Украине.

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