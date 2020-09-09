Дело о конституционности Закона о системе гарантирования вкладов является отказным и подлежит закрытию, - Шевчук

"Этому делу уже 5 лет. Оно попало мне, как судье-докладчику, и по моему мнению, нельзя было открывать это дело".

Конституционный суд Украины (КСУ) возобновил рассмотрение дела относительно легитимности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" по представлению Верховного суда.

Очередное заседание КСУ по этому вопросу назначено на 15 сентября 2020 года. Чем угрожает финансовой системе Украины принятие решения о неконституционности этого закона - прокомментировал в эфире радио "Новое время" доктор юридических наук, глава КСУ в 2018-2019 годах, профессор, член-корреспондент НАПрНУ, судья Европейского суда по правам человека ad hoc Станислав Шевчук.

"Этому делу уже 5 лет. Оно попало мне, как судье-докладчику, и по моему мнению, нельзя было открывать это дело", - рассказал Станислав Шевчук.

Он уверен, что производство по делу о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является отказным и подлежит закрытию.

"Это большое исключение, когда КС от заседания в закрытой части, а только в закрытой части можно принять решение, возвращается обратно к устным слушаниям для того, чтобы уже участники производства и привлеченные участники обменялись аргументами. И это очень такой редкий случай, когда суд возвращается назад, на первоначальную стадию. Это означает, что есть серьезные вопросы, требующие обсуждения. Кроме того, я слышал из прессы, послы Большой Семерки обратились с ходатайством по этому поводу. И я так понял, что они сами или их представители желают присутствовать на этом заседании", - добавил Станислав Шевчук.

По его мнению, принятие решения о неконституционности Закона о системе гарантирования вкладов может потенциально привести к коллапсу банковской системы Украины.

"Функция независимого регулятора, такого, как Фонд гарантирования вкладов, критически важна для нашей банковской системы, особенно в контексте наших международных обязательств", - отметил эксперт.

Напомним, что 27 августа Большая палата Конституционного суда закрыла производство о конституционности отдельных положений закона о системе гарантирования вкладов физлиц, однако затем стало известно, что КСУ продолжит рассматривать дело.