Террорист-смертник пытался взорвать вице-президента Афганистана, есть погибшие

Сам Амрулла Салех не пострадал.

Террорист-смертник пытался взорвать вице-президента Афганистана, есть погибшие
Амрулла Салех
Фото: afghanistantoday.ru

В Кабуле совершено покушение на вице-президента Афганистана Амруллу Салеха - при движении конвоя чиновника утром в среду, 9 сентября, сработало взрывное устройство.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на советника Салеха Хомаюна Ахмади, передает Deutsche Welle.

В свою очередь агентство AFP сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник.

По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли два человека, еще 12 ранены. Сам Амрулла Салех не пострадал, но ранены несколько его охранников.

Телеканал Tolo News сообщил о гибели трех человек.

Покушение произошло перед началом внутриафганских мирных переговоров, которые планируется провести в Катаре. Дата встречи представителей правительства в Кабуле и радикально-исламского движения "Талибан" пока не назначена.

Напомним, решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" об урегулировании конфликта, который длится 19 лет, стало освобождение 400 талибов, которые считаются Кабулом особенно опасными. Решение об этом было принято в начале августа на чрезвычайном собрании старейшин племен Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани издал соответствующий указ. В список вошли и 156 человек, приговоренных к смертной казни.

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