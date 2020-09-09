Стало известно, почему Марию Колесникову хотели вывезти в Украину

По словам Антона Родненкова, спецоперация по выдворению оппозиционеров проходила "очень сумбурно".

Стало известно, почему Марию Колесникову хотели вывезти в Украину
Фото: Lb.ua

Белорусские силовики выбрали Украину для выдворения оппозиционных деятелей Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова из-за отсутствия у последних Шенгенской визы.

Об этом Родненков и Кравцов рассказали в интервью LB.ua.

"Основная задача была вывезти Марию за границу, чтобы тем самым дискредитировать ее намерения. Обычно для организации подобной провокации избираются страны Евросоюза. Но у нас с Антоном просто не было национальной Шенгенской визы, которую сейчас требуют от белорусов для пересечения границы в связи с пандемией коронавируса. Как я понимаю, согласно плану спецслужб, мы должны были вывозить Колесникову на своем автомобиле. Исходя из того, что у нас виз не было, была выбрана украинская сторона", - сказал Иван Кравцов.

По словам Антона Родненкова, спецоперация по выдворению оппозиционеров проходила "очень сумбурно".

"В день похищения ко мне подходили силовики и уточняли информацию о наличии у меня Шенгенской визы. У меня были документы на Эстонию. Поэтому они узнавали: могу ли я ехать в Эстонию, каким образом вообще в Эстонию можно добраться? Было видно, что они сами до конца не были уверены, в каком направлении нас сопровождать. Все делалось впопыхах, наскоро", - сказал Родненков.

Он уточнил, что в РоSSию их не вывезли потому, что это противоречило бы пропагандистской повестке дня со стороны государственных СМИ Беларуси, которые утверждают, что за протестами в стране стоит Запад.

Напомним, информация о том, что с Кравцовым и Родненковим была утрачена связь, появилась 7 сентября после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси "не по своей воле". Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что Родненкова и Кравцова пропустили на территорию Украины.

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