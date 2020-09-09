Управление туризма КГГА сообщило о создании "аромата Киева"

Аромат изготовлен в форме декоративного саше.

Управление туризма КГГА сообщило о создании "аромата Киева"
"Київський каштан"
Фото: facebook.com/kyivtourism

В управлении туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации сообщили, что изготовили собственный аромат столицы - "Киевский каштан".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

У Киева теперь есть свой собственный аромат «Киевский каштан». Аромат изготовлен в форме декоративного саше и имеет свежий и сладкий запах цветов каштана. Саше прекрасно подходит для ароматизации шкафа, комнаты, офиса или машины", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что скоро поделятся информацией, где можно будет протестировать "аромат Киева".

Напомним, за 2019 год Киев заработал 50 млн гривень на туристическом сборе. В начале марта этого года Киев решил не ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса и разработал для иностранных туристов специальные рекомендации.

В 2017 году мэр Киева Виталий Кличко распорядился установить 3D-логотип столицы перед зданием Киеврады.

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