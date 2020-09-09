Корниенко о кандидате в мэры Одессы от "СН": "Олег уже месяц готовится!"

Он также выразил уверенность, что раздражение общества от шоуменов в политике не помешает Филимонову показать хороший результат на выборах.

Корниенко о кандидате в мэры Одессы от "СН": "Олег уже месяц готовится!"
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Украинский артист Олег Филимонов, которого политическая партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост мэра Одессы, уже месяц готовится возглавить город.

Об этом глава партии "Слуга народа"

Александр Корниенко рассказал в интервью LB.ua.

Как известно, в Одессе Филимонов на местных выборах в октябре попытается составить конкуренцию действующему мэру Геннадию Труханову, который имеет весомое политическое и экономическое влияние в городе.

"Нет, ну, слушайте, Олег уже месяц минимум готовится ... Месяц он готовится как кандидат, как одессит он всю жизнь готовился", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о готовности Филимонова побороться за мэрское кресло.

Отвечая на вопрос о том, чем может Филимонов похвастаться в деле улучшения ситуации в городе, Корниенко ответил: "У него театр. В него актеры, у него труппа".

Он также выразил уверенность, что раздражение общества от шоуменов в политике не помешает Филимонову показать хороший результат на выборах.

"Филимонов точно идет не на том, что он артист. Он идет с программой", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, украинский артист, известный как ведущий передачи "Джентльмен-шоу", Олег Филимонов 31 августа заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы. По его словам, об этом его попросил президент Владимир Зеленский.

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в Николаеве. Он - актер театра и кино, сценарист, телеведущий, пародист, шоумен, комик. Филимонов - участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха".

К нынешнему Дню Конституции Филимонов получил от президента Зеленского звание "Народный артист Украины".

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