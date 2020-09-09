Колесникову попытаются снова выдворить из Беларуси

Из Мозырского пограничного отряда, где, вероятно, удерживали члена президиума Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, выехала колонна техники.

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.

"У нас была информация из нескольких источников, что она задержана пограничниками и находится в Мозырском пограничном отряде. Туда прибыл ее адвокат. Пограничники не подтвердили эту информацию. Но потом снова анонимные источники написали, что она там. Туда подошли волонтеры и разместили фото, как туда прибывает различная техника, микроавтобусы, машина ГАИ. Затем погранкомитет признал, что она задержана и находится у пограничников. Это же прозвучало из других источников. И вот вечером эта колонна из двух микроавтобусов, машин ГАИ и еще каких-то машин выехала из пограничного отряда и куда-то едет в это время. Куда она едет, пока непонятно - то ли в сторону границы, то в сторону Минска", - заявил он.

По словам Максима Знака, возможно, это еще одна попытка выдворения Марии Колесниковой. Однако, отметил член президиума Координационного совета, есть и другие возможные варианты развития событий.

"Паспорт можно было сделать за день. Возможно, еще какая-то попытка выдворения. Хотя понятно, что она добровольно, даже с наличием паспорта, не пойдет в сторону украинской границы. По крайней мере, исходя из ее позиции и того, что ребята рассказали. Она скорее будет настойчиво возвращаться в Беларусь . Возможно, будет повторение этой комедии с переходом границы. С другой стороны, возможно, что она прибудет в Минск. Или будет в рамках какого-то уголовного дела задержана - не ясно, какого и за что. Или все -таки будет освобождена. Потому что, исходя из той истории, которую в этот день даже президент объявлял в ходе своего интервью, нет никаких противоправных действий. То есть если она прошла паспортный таможенный контроль, а затем ее якобы выбросили из машины, здесь нет оснований для задержания", - заявил Максим Знак.

Напомним, 7 сентября появилось сообщение о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Впоследствии стало известно о том, что была утрачена связь еще с двумя членами Координационного совета Кравцовым и Родненковым. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также, что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.

Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.