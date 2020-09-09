Колесникову попытаются снова выдворить из Беларуси
Из пограничного отряда, где, вероятно, содержат Марию Колесникову, выехала колонна техники.
Из Мозырского пограничного отряда, где, вероятно, удерживали члена президиума Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, выехала колонна техники.
Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.
"У нас была информация из нескольких источников, что она задержана пограничниками и находится в Мозырском пограничном отряде. Туда прибыл ее адвокат. Пограничники не подтвердили эту информацию. Но потом снова анонимные источники написали, что она там. Туда подошли волонтеры и разместили фото, как туда прибывает различная техника, микроавтобусы, машина ГАИ. Затем погранкомитет признал, что она задержана и находится у пограничников. Это же прозвучало из других источников. И вот вечером эта колонна из двух микроавтобусов, машин ГАИ и еще каких-то машин выехала из пограничного отряда и куда-то едет в это время. Куда она едет, пока непонятно - то ли в сторону границы, то в сторону Минска", - заявил он.
По словам Максима Знака, возможно, это еще одна попытка выдворения Марии Колесниковой. Однако, отметил член президиума Координационного совета, есть и другие возможные варианты развития событий.
"Паспорт можно было сделать за день. Возможно, еще какая-то попытка выдворения. Хотя понятно, что она добровольно, даже с наличием паспорта, не пойдет в сторону украинской границы. По крайней мере, исходя из ее позиции и того, что ребята рассказали. Она скорее будет настойчиво возвращаться в Беларусь. Возможно, будет повторение этой комедии с переходом границы. С другой стороны, возможно, что она прибудет в Минск. Или будет в рамках какого-то уголовного дела задержана - не ясно, какого и за что. Или все -таки будет освобождена. Потому что, исходя из той истории, которую в этот день даже президент объявлял в ходе своего интервью, нет никаких противоправных действий. То есть если она прошла паспортный таможенный контроль, а затем ее якобы выбросили из машины, здесь нет оснований для задержания", - заявил Максим Знак.
Напомним, 7 сентября появилось сообщение о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Впоследствии стало известно о том, что была утрачена связь еще с двумя членами Координационного совета Кравцовым и Родненковым. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.
В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также, что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.
СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".
Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.
Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.