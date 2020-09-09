Родненков и Кравцов назвали причину своего выдворения из Беларуси

"Это не было связано с нами лично, это было связано с фигурой Марии Колесниковой и тем авторитетом, которым она пользуется в обществе".

Белорусские силовики имели целью выдворить за пределы страны члена Координационного совета Марию Колесникову, которая имеет авторитет в белорусском обществе, тогда как Антон Родненков и Иван Кравцов выступили лишь инструментом в медийной кампании белорусских властей.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил член Координационного совета Беларуси Иван Кравцов.

"Основная задача, которая преследовалась (при выдворении оппозиционных деятелей - ред.) - вывезти Марию Колесникову за границу. Чтобы создать этот непонятный медийный фон. Мы выступали инструментом. Это не было связано с нами лично, это было связано с фигурой Марии и тем авторитетом, которым она пользуется в обществе", - сказал Кравцов.

Напомним, информация о том, что с Кравцовым и Родненковим была утрачена связь, появилась 7 сентября после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также, что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.

Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.