Родненков и Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине

Пресс-секретарь Координационного совета Беларуси Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине.

Об этом они рассказали на пресс-конференции в "Укринформе".

"Нет мы не планировали", - сказал Родненков журналистам.

Отвечая на вопрос, почему Родненков и Кравцов после пересечения границы не поступили так, как Мария Колесникова, Родненков ответил, что "не смог решиться на это".

"Мария - очень сильный человек, я восхищаюсь ею. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь", - сказал он.

Напомним, информация о том, что с Кравцовым и Родненковим была утрачена связь, появилась 7 сентября после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска. Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову вроде бы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что она якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска, а также, что Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.

Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.