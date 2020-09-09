Главу Львовского облсовета госпитализировали с COVID-19 - СМИ

Ганущин сейчас находится в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр".

Главу Львовского областного совета Александра Ганущина положили в больницу из-за ухудшения состояния, вызванного заболеванием коронавирусом.

Об этом сообщает львовское издание Leopolis.news со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Ганущин сейчас находится в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр".

Как сообщает издание, Александр Ганущин лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось.

Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу уточнить детали госпитализации отказалась от комментариев.

Напомним, недавно у одного из сотрудников Высшего совета правосудия подтвердилось подозрение о заболевании коронавирусом COVID-19.

В Украине заболеваемость COVID-19 за месяц выросла почти вдвое, - в августе госпитализировали на 60% больше больных, чем в июле.