Корниенко объяснил, как появилась реклама с Верещук и "уставшими мостами"

Он также отметил, что концепцию рекламы визировали "все, кто надо".

Политическую рекламу кандидата в мэры Киева Ирины Верещук, в которой она обещает "подбодрить уставшие мосты", согласовал ее избирательный штаб, который возглавляет глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Об этом сам Корниенко рассказал в интервью LB.ua.

На вопрос о том, кто согласовал концепцию рекламного ролика, Корниенко ответил, что это был "штаб кандидата". На уточняющий вопрос, кто возглавляет штаб Верещук, Корниенко ответил так.

"Политически - я. Понятно, что я не всей рекламой занимаюсь", - сказал Корниенко.

Фото: depo.ua

Он также отметил, что концепцию рекламы визировали "все, кто надо".

"Я не считаю ее (рекламу - ред.) сексистской", - подчеркнул глава партии.

Напомним, 16 июля Ирина Верещук выиграла праймериз "Слуги народа" и баллотируется как кандидат от партии на выборах мэра столицы. Раньше она заявила, что не видит смысла в строительстве метро на Троещину.