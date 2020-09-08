В спортивных секциях оккупированной Ялты полиция с детьми "проводит беседы" о терроризме

В "МВД" пояснили, что таким образом "работают на опережение".

Сотрудники так называемого отдела по делам несовершеннолетних управления МВД РоSSии в оккупированной Ялте "проводят беседы" с детьми из спортивных секций о терроризме и экстремизме.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Отмечается, что во время встречи с детьми старший инспектор по делам несовершеннолетних управления роSSийской полиции Ялты Анна Меметова объяснила, что роSSийские силовики "работают на опережение" и "предотвращают угрозу".

Она подчеркнула, что "нельзя терять бдительность, так как террористы и экстремисты хотят дестабилизировать ситуацию путем угроз и насилия".

Напомним, после оккупации Крыма оккупационная власть полуострова, несмотря на нормы международного гуманитарного права, готовит детей к поступлению на службу в армию РФ и пропагандирует войну.

В сентябре 2018 года в оккупированном Джанкое во время празднования Дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, во время которого они бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками. Дети на сцене разыгрывали несколько милитаристских сценок со стилизованным боем и убийствами.