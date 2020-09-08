В Украине будут повышать пенсионный возраст

Пенсионный возраст в Украине будет повышен, хотим мы, украинцы, этого или не хотим. Такова объективная реальность. Ведь сегодняшний возраст выхода на пенсию в Украине один из самых низких в Европе. Поэтому его нужно повысить для начала минимум на 5 лет, говорит аналитик Владимир Мазуренко.

Его аргументы просты. По международным критериям 60 лет уже не считается пожилым возрастом, а значит, можно повышать возраст выхода на пенсию, говорят демографы.

Впрочем, дело тут не так в признании или не признании 60-летних пожилыми людьми, как в том, каково в стране соотношение численности людей моложе этого возраста и тех, которым от 60 и выше. Если бы 60-летних и старше было немного, то можно было бы идти на пенсию и в 50, и даже в 40 лет. Однако с каждым годом в мире становится все больше пожилых людей, а молодых, из-за снижения рождаемости, становится все меньше. Украина – яркий тому пример. Поэтому с каждым годом нагрузка на людей трудоспособного возраста будет возрастать, ведь им придется обеспечивать все большее количество пенсионеров.

Противники повышения пенсионного возраста мотивируют тем, что в Украине невысокая продолжительность жизни, и они правы. К примеру, украинские мужчины в среднем живут 67 лет. Однако при вычислении средней продолжительности жизни берутся данные всех людей - даже тех, которые умерли в младенчестве и юности. В данном случае, считают специалисты, корректнее было бы анализировать продолжительность жизни тех, кто дожил до 60-летия. А такие люди, говорит аналитик, спокойно доживают и до 74-75 лет.

Из-за низкого пенсионного возраста и большого количества пенсионеров в стране бюджет Пенсионного фонда не состоянии справляться с растущей финансовой нагрузкой. По оценкам Всемирного банка к 2030 году около 60% украинских пенсионеров будут получать либо минимальную пенсию, либо чуть более минимальной. Все – из-за того. что многим будет не хватать стажа для получения нормальной пенсии.

А к 2050 году каждый третий украинец достигнет пенсионного возраста (если он к тому времени останется на уровне 60 лет).

И еще, за два ближайшие десятилетия нас, украинцев, может стать на 28% меньше, чем сейчас. То есть работать, наполнять бюджет и содержать многочисленную армию пенсионеров просто будет некому.

Поэтому хотим мы того или нет, а повышать пенсионный возраст в Украине все равно придется. К тому же ООН говорит, что повышать его до 65 лет можно безболезненно в любой стране.

Конечно, можно было бы оттянуть это время, если бы удалось вывести всю экономику из тени и заставить всех платить налоги в полном объеме. Вовсе не лишним было бы и создание новых рабочих мест в Украине, а также повышение зарплаты. Однако почти за три десятилетия украинской независимости это до сих пор никому не удавалось. Значительна часть экономики по-прежнему остается в тени, и налоги многие платят из минималки. Кстати, в нелюбимом и порицаемом многими "совке" мужчины шли на пенсию в 60 лет, женщины – в 55, и размеры пенсий были соизмеримы с размерами зарплат, а нередко и превышали их. Но тогда о теневой занятости никто и не слышал.

Тем времен, в Украине готовят закон, по которому госслужащим разрешат работать столько, сколько они захотят. Сейчас закон позволяет им работать только до 65 лет, и только по специальному приказу. В общем, многие чиновники смогут сидеть в своем кресле пожизненно. Это ведь не в шахте работать.