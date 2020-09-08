У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус

Он находится на самоизоляции и в госпитализации не нуждается.

У одного из сотрудников Высшего совета правосудия подтвердилось подозрение о заболевании коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции и в госпитализации не нуждается.

Круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, установлен. Также уже проведено их тестирование на заболевание.

"Принимаются меры по предотвращению распространения заболевания и для обеспечения устойчивой и безопасной работы ВСП. В частности, в течение каждого рабочего дня с разумной периодичностью проводится контрольное измерение температуры тела работников секретариата, которые находятся в административном здании, обеспечено ежедневное кварцевание служебных и технических помещений, ежедневная влажная уборка с добавлением дезинфицирующего раствора, протирание дезинфицирующим раствором ручек входной двери, дверей на лестничных клетках, в зале заседаний, перил на лестничных маршах, в доступных для посетителей и работников местах размещены средства для дезинфекции рук, сотрудники придерживаются масочного режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем сотрудникам было рекомендовано при наличии малейших признаков заболевания принять меры по самоизоляции и безотлагательно сообщить о состоянии здоровья в соответствующее учреждение здравоохранения и своему непосредственному руководителю.

Напомним, в Украине заболеваемость COVID-19 за месяц выросла почти вдвое, - в августе госпитализировали на 60% больше больных, чем в июле.