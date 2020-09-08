У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус

Он находится на самоизоляции и в госпитализации не нуждается.

У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Засідання Вищої ради правосуддя
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

У одного из сотрудников Высшего совета правосудия подтвердилось подозрение о заболевании коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции и в госпитализации не нуждается.

Круг лиц, которые могли контактировать с инфицированным, установлен. Также уже проведено их тестирование на заболевание.

"Принимаются меры по предотвращению распространения заболевания и для обеспечения устойчивой и безопасной работы ВСП. В частности, в течение каждого рабочего дня с разумной периодичностью проводится контрольное измерение температуры тела работников секретариата, которые находятся в административном здании, обеспечено ежедневное кварцевание служебных и технических помещений, ежедневная влажная уборка с добавлением дезинфицирующего раствора, протирание дезинфицирующим раствором ручек входной двери, дверей на лестничных клетках, в зале заседаний, перил на лестничных маршах, в доступных для посетителей и работников местах размещены средства для дезинфекции рук, сотрудники придерживаются масочного режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем сотрудникам было рекомендовано при наличии малейших признаков заболевания принять меры по самоизоляции и безотлагательно сообщить о состоянии здоровья в соответствующее учреждение здравоохранения и своему непосредственному руководителю.

Напомним, в Украине заболеваемость COVID-19 за месяц выросла почти вдвое, - в августе госпитализировали на 60% больше больных, чем в июле.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Владимир Зеленский раскритиковал аэропорт в ПолтавеВладимир Зеленский раскритиковал аэропорт в Полтаве
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"
Коронавирус обнаружен у депутата Киевсовета Михаила Будилова
Минздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусомМинздрав подготовит 15 тысяч дополнительных больничных коек для больных коронавирусом
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"
Святошинский суд столицы отпустил одного из фигурантов дела об убийстве сына депутата Киевоблсовета СоболеваСвятошинский суд столицы отпустил одного из фигурантов дела об убийстве сына депутата Киевоблсовета Соболева
У больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легкихУ больного коронавирусом Филарета диагностировали воспаление легких
У патриарха Филарета выявили коронавирусУ патриарха Филарета выявили коронавирус
В больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей КаспрукВ больницах Черновцов заканчиваются койки для больных коронавирусом, - отстраненный городской голова Алексей Каспрук
В Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирусВ Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирус
Еще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусомЕще один нардеп "Батькивщины" заболел коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости