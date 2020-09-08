На Дунае начались учения Riverine-2020

Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению.

На Дунае начались украинские-румынские учения Riverine-2020
Riverine-2020
Фото: armyinform.com.ua

В Измаиле Одесской области начались совместные учения Военно-Морских Сил Украины и Румынии Riverine-2020, которое проводится уже третий год подряд на реке Дунай.

Об этом сообщает АрміяInform.

Кроме корабельно-катерных групп, к отработке совместных мероприятий привлекаются и подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Руководство учений ставит целью максимально эффективно натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай. Во время учений все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

"Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках учений впервые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние годы из-за активных наводнений и изменения уровня воды в Дунае на различных участках этой реки выявляли взрывоопасные предметы еще времен Первой и Второй мировых войн. Поэтому было принято решение привлечь к работе тральные группы.

Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдения за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное. Они также будут тренироваться по организации связи и взаимодействовать с самолетами и вертолетами морской авиации. Участники учений проведут условную поисково-спасательную операцию и окажут помощь аварийному надводному объекту.

Напомним, в июле украинские пограничники вместе с МВД провели тренировку в Черном море.

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