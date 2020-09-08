"Евросолидарность" требует немедленного расследования нападения на Балуха

"Мы требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел".

"Евросолидарность" требует немедленного расследования нападения на Балуха
Фото: Lb.ua

Партия "Европейская солидарность" требует немедленного расследования нападения на бывшего политузника Кремля Владимира Балуха в столичном Гидропарке.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Мы серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста нашей партии Владимира Балуха. Балух, который провел 4 года в роSSийских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит. Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии. Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм. Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления", - заявили в "ЕС".

В партии исключают, что причиной нападения стали политические взгляды Балуха.

"Мы требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром Балуха нашли избитым. У него сломаны рука и ключица. Офис Президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Позже в Нацполиции рассказали о деталях избиения Балуха.

Ранее "Европейская Солидарность" заявила, что на местных выборах хочет объединить патриотов из разных полиітсил. Среди тех, кто возглавит списки в областные и городские советы, - действующие народные депутаты фракции "ЕС" Михаил Забродский и Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.

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