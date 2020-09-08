ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии

Пора готовиться к новой пандемии: в ВОЗ прогнозируют вспышку новой страшной болезни

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призвал весь мир быть готовым к тому, что после пандемии коронавируса начнется вспышка еще более страшного заболевания.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил во время брифинга с тревожным призывом. По словам чиновника организации, коронавирус не единственная и далеко не последняя смертоносная инфекция, наделенная пандемическим потенциалом.

Пора готовиться к новой пандемии: в ВОЗ прогнозируют вспышку новой страшной болезни

Вспышка новой пандемии может быть гораздо более страшной и непредсказуемой, нежели COVID-19, заявил Гебрейесус, выступая перед собравшимися.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются частью жизни», – напомнил генеральный директор ВОЗ. В связи с этим, Гебрейесус подчеркнул, что миру следует параллельно с борьбой против коронавируса готовиться к новым пандемиям.

«Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», – высказал убеждение Гебрейесус.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что в мире в последние десятилетия отмечалось преступное пренебрежение сферой защиты общественного здравоохранения. А ведь основой для предотвращения пандемия является именно эта сфера медицины.

Напомним, ранее главный эпидемиолог ВОЗ призвал все страны мира отменить карантин. Как запреты и самоизоляция людей меняет ход пандемии коронавируса?


Шевченко Лилия, Тудей

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