Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"

"Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит".

Президент Владимир Зеленский считает главными своими полномочиями нести ответственность за то, что происходит в стране, и держать слово перед украинским народом.

Об этом он заявил во время поездки на Сумщину, сообщает Офис президента.

"Я - президент всей страны. Для меня Сумы - такой же город, как и Киев , Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно в отношении тех программ, которые мы вводим. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог в Сумской области, - мне не все равно... мне потом держать ответ перед людьми", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества сооружают дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента. Сколько меня хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов, у которых есть нерешенные проблемы и вопросы к власти.

Напомним, национальная программа "Большая Стройка", инициированная президентом, стартовала по всей Украине 1 марта 2019 года. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог. Также в программу решили внести системы орошения на юге страны.

Объекты "Большой Стройки" доступны на онлайн-карте, у программы есть также Telegram-канал, в котором подписчики могут следить за ходом работ.

В мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

Отметим, что Комитет избирателей Украины заявил, что президент использует служебные поездки в регионы для агитации за политическую партию "Слуга народа". Так, 19 августа во время рабочей поездки в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, была партийная символика, а сам Зеленский выступал на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные". Зеленский отрицал, что использует служебные поездки для агитации, и предложил КИУ "построить мост вместо него".