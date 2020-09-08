Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"

"Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит".

Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает главными своими полномочиями нести ответственность за то, что происходит в стране, и держать слово перед украинским народом.

Об этом он заявил во время поездки на Сумщину, сообщает Офис президента.

"Я - президент всей страны. Для меня Сумы - такой же город, как и Киев, Кривой Рог и как Львов. Как любой город Украины. Мне не все равно в отношении тех программ, которые мы вводим. Мне не все равно, что с ними происходит. Когда я говорю, что мы строим 160 километров дорог в Сумской области, - мне не все равно... мне потом держать ответ перед людьми", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что хочет воочию увидеть, какого качества сооружают дороги, как построены школы и садики, на которые выделяют бюджетные средства.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самое главное полномочие президента. Сколько меня хватит, столько я буду ездить, буду проверять. Нравится это кому-то или нет", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что в рамках рабочей поездки в Сумскую область посетил Мемориал героям Антитеррористической операции и пообщался там с родными погибших воинов, у которых есть нерешенные проблемы и вопросы к власти.

Напомним, национальная программа "Большая Стройка", инициированная президентом, стартовала по всей Украине 1 марта 2019 года. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог. Также в программу решили внести системы орошения на юге страны.

Объекты "Большой Стройки" доступны на онлайн-карте, у программы есть также Telegram-канал, в котором подписчики могут следить за ходом работ.

В мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

Отметим, что Комитет избирателей Украины заявил, что президент использует служебные поездки в регионы для агитации за политическую партию "Слуга народа". Так, 19 августа во время рабочей поездки в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, была партийная символика, а сам Зеленский выступал на фоне баннеров с логотипом "Слуги народа" и надписью "Зе! Местные". Зеленский отрицал, что использует служебные поездки для агитации, и предложил КИУ "построить мост вместо него".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Владимир Зеленский раскритиковал аэропорт в ПолтавеВладимир Зеленский раскритиковал аэропорт в Полтаве
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский присвоил Сумскому театру драмы и музыкальной комедии статус национальногоЗеленский присвоил Сумскому театру драмы и музыкальной комедии статус национального
Зеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорогЗеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог
Зеленский назвал дату встречи советников глав стран "нормандского формата"Зеленский назвал дату встречи советников глав стран "нормандского формата"
Постановление о местных выборах в Украине обжаловали в судеПостановление о местных выборах в Украине обжаловали в суде
Зеленский рассказал президенту Литвы о состоянии переговоров в "нормандском формате"Зеленский рассказал президенту Литвы о состоянии переговоров в "нормандском формате"
Зеленский отреагировал на разрушение скульптуры девочки с колосками у мемориала жертвам ГолодомораЗеленский отреагировал на разрушение скульптуры девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора
В Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указВ Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указ
Глава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двухГлава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двух
Зеленский заявил, что хочет превратить Харьков в украинскую Кремниевую долинуЗеленский заявил, что хочет превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину
Зеленский поручил правительству упростить процедуру иммиграции иностранных айтишниковЗеленский поручил правительству упростить процедуру иммиграции иностранных айтишников
Последние новости
Подгружаем последние новости