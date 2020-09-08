Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Сериал рекомендован тем, кто раздумывает, баллотироваться ли на местных выборах.
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Центром содействия реформам представило образовательный сериал "Кандидат" на платформе "Дія.Цифрова освіта".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Образовательный сериал рекомендован всем, кто раздумывает, баллотироваться ли на местных выборах. Вы услышите обо всех основных этапах, которые придется пройти кандидату уже в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
Сериал состоит из 11 серий продолжительностью 3-5 минут.
Участие в съемках приняли Андрей Джеджула, Александр Солонтай, Александр Слобожан, Марина Бардина, Елена Шуляк, Вадим Галайчук, Александр Скичко.
Напомним, в январе в Украине Минцифры запустило курсы цифровизации населения в формате сериала.