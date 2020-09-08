Вынужденные переселенцы устроили митинг под Офисом президента

В акции принимают участие около 50 человек.

Фото: Lb.ua

Внутренне перемещенные лица устроили митинг под Офисом президента с требованием запустить государственную поддержку в обеспечении жильем вынужденных переселенцев.

Акция называется "Вот моя страна! А где мой дом?", Сообщил корреспондент LB.ua. На акции собралось около 50 человек.

Среди требований - доступное кредитование с низкой процентной ставкой.

Отмечается, что участники митинга предложат различные альтернативные варианты выхода из ситуации.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, что в ноябре прошлого года Кабмин утвердил порядок льготного кредитования на покупку жилья внутренне перемещенными лицами и участниками боевых действий на Донбассе.

Согласно условиям, кредит предоставляется сроком до 20 лет, а процентная ставка составляет 3% годовых.

Получить кредит можно на квартиру, если жилье принято в эксплуатацию не более 25 лет назад и реконструировано не позднее, чем 15 лет назад.

Также в конце октября 2019 года правительство выделило 300 млн гривен на жилье для переселенцев и ветеранов. Средств должно хватить на 950 семей.

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