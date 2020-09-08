Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, оба - в Киеве

Сообщается, что их жизни ничто не угрожает.

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков впервые после сообщения об их исчезновении 7 сентября вышли на связь.

Оба находятся в Киеве , пишет "НВ".

В пресс-службе Координационного совета по трансферу власти заявили, что жизни их представителей, находящихся сейчас в Украине, ничто не угрожает.

Информация о том, что с представителями Координационного совета Кравцовым и Родненковым была утрачена связь, появилась 7 сентября после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска.

Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы пыталась сделать это незаконно.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска. Родненков и Кравцов проходили необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину.

О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси из-за того, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.

Впоследствии в Госпогранслужбе Украины в комментарии LB.ua также сообщили, что представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.