Сейчас он находится в больнице.

Бывший крымский политзаключенный Кремля Владимир Балух был найден сегодня утром после того, как его ночью избили неизвестные.

Об этом сообщил бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал он.

Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица.

Сейчас угрозы его жизни нет.

Обновлено. Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Балуха и требует от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности - политическая", - отмечается в сообщении.

"Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - заявили в ОП.

Напомним, Владимир Балух после оккупации Крыма Россией публично высказывался о том, что включение полуострова в состав РФ является незаконным. В знак протеста в марте 2014 года он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого оккупационная власть полуострова начала его преследовать.

В августе 2017 года роSSийский суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

В июле 2018 года тот же суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против Балуха открыли на основании заявления начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который заявил, что Балух его избил.

Балуха освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

С 29 марта 2019 года Балух находился в роSSийской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области. После того, как к нему не допустили представителя консульства Украины в РФ , он 27 июня 2019 года объявил голодовку.

Впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке". Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в РоSSию.