Лукашенко объяснил задержание Колесниковой
Президент Беларуси считает, что Колесникова нарушила правила пересечения границы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил задержание оппозиционерки Марии Колесниковой нарушением ею правил пересечения государственной границы.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главного редактора "Говорит Москва" Романа Бабаяна.
"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы", - заявил Лукашенко.
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Колесникова, чтобы ее не выдворили из Беларуси, порвала паспорт.
После этого в Беларуси заявили, что Колесникова якобы хотела выехать за границу, из-за чего ее задержали. Об этом пишет „Укринформ“.
Напомним, утром 8 августа государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникова якобы была задержана при попытке пересечения границы с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу.
В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска. Представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.