Лукашенко объяснил задержание Колесниковой

Президент Беларуси считает, что Колесникова нарушила правила пересечения границы.

Лукашенко объяснил задержание Колесниковой
Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил задержание оппозиционерки Марии Колесниковой нарушением ею правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главного редактора "Говорит Москва" Романа Бабаяна.

"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы", - заявил Лукашенко.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Колесникова, чтобы ее не выдворили из Беларуси, порвала паспорт.

После этого в Беларуси заявили, что Колесникова якобы хотела выехать за границу, из-за чего ее задержали. Об этом пишет „Укринформ“.

Напомним, утром 8 августа государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникова якобы была задержана при попытке пересечения границы с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска. Представителей белорусского Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова Государственная пограничная служба пропустила на территорию Украины.

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