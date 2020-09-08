В столичном Гидропарке избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха

В столичном Гидропарке избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха

Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения Владимира Балуха. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве

Сегодня, 8 сентября, около 12:00, в столичной полиции поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Предварительно установлено: пострадавшего госпитализированы с телесными повреждения из Гидропарка. Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Отмечается, что создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим по обстоятельствам совершения правонарушения, как только получат разрешение врачей.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Как известно, Владимир Балух – крымский фермер, который вывесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку “Улица Героев Небесной Сотни".

ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года в его доме в селе Серебрянка Раздольненского района. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Впоследствии против активиста возбудили еще одно дело – по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольном, который утверждал, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляли, что это тюремщик напал на него.

По совокупности двух уголовных дел подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил Балуха до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 3800 грн).

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

С 29 марта 2019 Балух находился в исправительной колонии № 4 города Торжок Тверской области РФ.

7 сентября 2019 между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РоSSии сограждан (среди них Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб и другие), а также 24 моряка, которых РоSSия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Фото: ЦЕНЗОР.нет


Сергей Албул, КиевВласть

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