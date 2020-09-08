Стерненко сообщил, что Верховный Суд оставил рассмотрение его дела в Одессе

"Перенос рассмотрения дела Стерненко в Киев не гарантирует, что покушения на него прекратятся".

Верховный Суд отклонил ходатайство активиста Сергея Стерненко о переносе рассмотрения дела в отношении него из Одессы в Киев .

Об этом Стерненко сообщил в своем фейсбуке.

"Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет. Верховный Суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где на меня напали прямо перед первым же заседанием", - написал он.

По словам активиста, таким образом Верховный Суд поддержал позицию прокурора, который заявил, что "перенос рассмотрения дела Стерненко в Киев не гарантирует, что покушения на него прекратятся". Стерненко заявил, что суд удалился в совещательную комнату, не дав ему "сказать важную реплику".

Кроме того, Стерненко сообщил, что прокурором по его делу выступил тот самый государственный обвинитель, что и в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, что в мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой схватки. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него напал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.

15 июня Стерненко назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. 6 августа Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на ночной домашний арест. Срок пресечения истек в связи с завершением срока досудебного расследования.

13 августа Сергей Стерненко сообщил, что дело направили в Приморский суд Одессы. По словам Стерненко, рассмотрение дела в Одессе опасно из-за вероятности нападений на него.

1 сентября судьи по делу Стерненко удовлетворили ходатайство адвокатов о своем отводе.