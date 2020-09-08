Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пропущены на территорию Украины (обновлено)

Представители белорусского Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пропущены Государственной пограничной службой на территорию Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии LB.ua.

"Проследовали на территорию Украины", - сообщил он.

Утром сообщалось, что они пересекли границу Беларуси с Украиной, но находились в украинском пограничном пункте пропуска для прохождения пограничного контроля.

Иностранцам въезд в Украину запрещен, однако для граждан Беларуси в связи с ситуацией в стране действуют преференции.

Напомним, утром 7 сентября очевидица сообщила, что неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. В милиции заявление приняли.

Утром 8 августа государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникова якобы была задержана при попытке пересечения границы с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу.

В Государственной пограничной службе Украины в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска. Родненков и Кравцов проходят необходимые меры пограничного контроля.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину.

О том, что Колесникова умышленно сделала невозможным свой выезд за границу, сообщил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко: "Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Он добавил, что Родненков и Кравцов также выехали из Беларуси не по своей воле.