Белорусы начали создавать отряды самообороны

Их основная задача - следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

Белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны.

Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live".

Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.

"По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача дружины - мониторить ситуацию. При появлении силовиков - предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

"Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте из них маски, становитесь в сцепки", - сообщает "NEXTA Live".

Кроме того, одна из главных задач самообороны - следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

"Советуем носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти метки лучше снимать, когда вы направляетесь домой", - говорится в сообщении.

Напомним, с 9 августа, когда в Беларуси начались акции протеста после президентских выборов, в стране были задержаны более 10 тысяч человек, причем около 450 человек подверглись пыткам.

Акции продолжаются уже 30-й день. Люди требуют отставки Лукашенко, который, по официальным результатам выборов, получил более 80% голосов.

По данным ООН , во время акций протеста четыре человека погибли. МВД Беларуси ранее сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о по меньшей мере пяти жертвах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".