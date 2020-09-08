НАБУ открыло криминальное дело из-за решения Печерского суда в пользу Суркисов
Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело по факту принятия судьей Печерского райсуда Сергеем Вовком решения в пользу Суркисов по делу Приватбанка. Об этом сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.
Как прокомментировали в НАБУ
«Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди вероятных фигурантов дела — представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.
«Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось
- В Раде зарегистрировали законопроект, который блокирует принудительное взыскание с Приватбанка $350 млн (10 млрд грн) в пользу компаний Суркисов. Документ зарегистрировал депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук. Разработал его Минюст.
- 2 сентября Печерский суд под председательством судьи Вовка принял решение принудительно взыскать с Приватбанка почти 10 млрд грн ($350 млн) в пользу шести компаний, связанных с братьями Суркисами.
- Также суд полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.
- Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).
- Суркисы хотят также добиться признания недействительной конвертации более 1 млрд грн их средств на акции Приватбанка (bail-in), которые впоследствии государство выкупило за 1 грн.