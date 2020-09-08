НАБУ открыло криминальное дело из-за решения Печерского суда в пользу Суркисов

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело по факту принятия судьей Печерского райсуда Сергеем Вовком решения в пользу Суркисов по делу Приватбанка. Об этом сообщает Совет общественного контроля при НАБУ.

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Как прокомментировали в НАБУ

«Национальное антикоррупционное бюро Украины 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом Приватбанка в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вероятных фигурантов дела — представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами.

«Члены Совета общественного контроля осуждают беспрецедентное нарушение процедур со стороны Печерского суда Киева и судьи Сергея Вовка в частности. Совет приветствует открытие дела детективами НАБУ для расследования инцидента и будет осуществлять общественный контроль за проведением данного расследования», — говорится в заявлении.

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