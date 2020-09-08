В торговой войне США и ЕС сделали паузу

В торговой войне США и ЕС сделали паузу

Еврокомиссия одобрила проект об отмене пошлин на импорт некоторых категорий товаров из США в ЕС, как это предусмотрено соглашением между ЕС и США от 21 августа 2020 года.

Об этом говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Если другие институты Евросоюза согласуют решение, по этому проекту будут отменены пошлины на ввоз из США живых и замороженных омаров и производной продукции.

Отмена пошлин состоится по принципу "страны с крупнейшими преимуществами" (Most Favored Nation basis - предусматривающий предоставление аналогичных преимуществ всем членам ВТО) и начнет ретроспективно действовать с 1 сентября 2020 года - сначала на 5 лет, а впоследствии, возможно, и на постоянной основе.

США в обмен должны на 50% снизить свои пошлины на некоторые категории товаров, импортируемых из ЕС - готовые продукты питания, изделия из хрусталя, материалы для подготовки поверхностей, порох, зажигалки и их компоненты.

Принятие таких изменений предусмотрено соглашением между ЕС и США от 21 августа 2020 года, которое анонсировали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и тогдашний еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган. Взаимное уменьшение пошлин увеличит доступность рынков примерно на 200 млн евро ежегодно.

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, объем торговли товарами и услугами между ЕС и США составляет более 1,3 трлн евро ежегодно.

"Это соглашение действительно взаимовыгодно для сторон и поможет еще более усилить наше партнерство. Это увеличит доступность рынка для наших экспортеров и снизит стоимость импортируемых товаров. ... Европейская сторона считает это соглашение важным шагом к улучшению наших отношений и решения спорных вопросов. Мы стремимся как можно сильнее углублять трансатлантическое сотрудничество", - отметил В.Домбровскис.

В Еврокомиссии отмечают, что это уменьшение пошлин является первой подобной сделкой между США и ЕС за более чем 20 лет.

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