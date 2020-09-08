"УДАР" набирает почти 29% голосов на выборах в Киевраду, - соцопрос

Партия Кличко почти вдвое опережает конкурентов - "Европейскую солидарность" и "Слугу народа".

"УДАР" набирает почти 29% голосов на выборах в Киевраду, - соцопрос
Фото: Сергей Нужненко

Партия Виталия Кличко "УДАР" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую солидарность" и "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР", за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "ЕС" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%", - говорится в сообщении.

Партию "Победа Пальчевского" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" – 6,5%, ВО "Батькивщина" – 6,4%, партию "Сила и честь" – 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился, - около 13%.

Фото: Рейтинг

Вместе с тем 60% опрошенных довольны деятельностью городского головы Кличко. 59% считают, что ситуация в Киеве за время его пребывания на посту мэра скорее улучшилась, 26% утверждают, что она не изменилась, и только 13% увидели ухудшение.

Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: Рейтинг

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди старших опрошенных", - заключает "Рейтинг".

Фото: Рейтинг

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, партия "УДАР" 26 августа провела съезд в Киеве. Кличко заявил, что его партия идет на местные выборы отдельно, но готова сотрудничать с проевропейскими политсилами в новоизбранной Киевраде и других местных советах на всех уровнях.

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