Юлия Мендель судится с Университетом Шевченко за вымогательство взятки

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель таскает по судам Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где у нее требовали взятку во время обучения. Мендель закончила филологический факультет, и несмотря все конфликты с ВУЗом получила степень кандидата филологических наук.

По словам Мендель, ее научный руководитель не хотел читать работу, пока она не заплатит взятку. После этого случая Юлия написала статью о коррупции в университете.

"Мне сказали, сколько надо принести ... Ну мы судимся ... Они, может, не хотят идти против профессора. Я уже проиграла суд, но подала апелляцию», - пояснила пресс-секретарь президента.

В 2012 году Юлия Мендель успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему "Натурфилософская металогия лирики Владимира Затуливитра в контексте поэзии 1970-90 гг" и стала кандидатом филологических наук. С 2014 года она работала корреспондентом, журналистом и редактором на украинских телеканалах, сотрудничала с иностранными изданиями. 3 июня 2019 назначена пресс-секретарем Президента Зеленского.

Согласно информации из открытых источников, зарплата Юлии Мендель почти вдвое больше, чем у президента Владимира Зеленского. В среднем (с учетом надбавок) Мендель ежемесячно получает около 37,2 тысячи гривен.

Напомним, Мендель опровергла слухи об интимной связи с Зеленским, которые распространил основатель партии "5.10" Геннадий Балашов, заявив, что между Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем возник роман.