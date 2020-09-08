Разумков подписал закон о парламентском контроле за приватизацией госимущества

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом 2 сентября закон "О внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества"(относительно парламентского контроля за приватизацией государственного имущества)".

В карточке законопроекта №3552, опубликованной на сайте Рады, указано, что 8 сентября закон возвращен с подписью Главы ВР и передан на подпись Президенту.

Закон предусматривает, что парламентский контроль за приватизацией государственного имущества осуществляется Комитетом Верховной Рады, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Комитет в пределах своей компетенции осуществляет контрольную функцию путем принятия соответствующих решений, подготовки заключений и предоставления рекомендаций относительно: осуществления государственной политики в сфере приватизации; осуществления приватизации и анализа ее последствий; соблюдения законодательства Украины о приватизации; деятельности Фонда государственного имущества Украины; создания государственными органами условий для проведения приватизации; соблюдения установленного порядка приватизации объектов государственной собственности; выполнения условий договоров купли-продажи государственного имущества; перечисления средств, поступивших от приватизации объектов государственной собственности, и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации таких объектов, в государственный бюджет.

Кроме того, в контрольную функцию парламента входит подготовка и предварительное рассмотрение вопроса о назначении и освобождении от должности Верховной Радой главы Фонда государственного имущества Украины.

Также документом устанавливается запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период установления правительством карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.