Лукашенко собрал на интервью роSSийские прокремлевские СМИ

Представители телеканалов Russia Today, "Первого канала", "РоSSия 1" и радиостанции "Говорит Москва" прибыли в Минск.

Лукашенко собрал на интервью роSSийские прокремлевские СМИ
Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью "ведущим роSSийским СМИ", передает государственное информагентство БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Независимости в Минске.

На интервью к Лукашенко приехали главный редактор прокремлевского пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "РоSSия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Фото: БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Вчера Кремль анонсировал визит Лукашенко в РоSSию в ближайшее время.

Напомним, РоSSия и Беларусь договорились о создании Союзного государства "на основе независимости стран" - это надгосударственное объединение с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

30 августа Лукашенко отметил день рождения. Ему исполнилось 66 лет, 26 из которых он занимает пост президента. После шестых президентских выборов, в которых он принял участие, начались самые масштабные в истории Беларуси протесты. Их жестоко подавляли силовики. Среди задержанных - десятки журналистов, в том числе международных информагентств.

Сегодня стало известно о задержании журналистки оппозиционного СМИ Беларуси TUT.BY Галины Уласик, в ее квартире обыск.

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