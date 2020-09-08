Трамп анонсировал появление вакцины от коронавируса "перед очень особенным днем"

На финальную стадию вышли два проекта по разработке вакцины, в которые вовлечены американские компании.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет готова очень скоро. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме 7 сентября, передает Голос Америки.

"Мы будем иметь вакцину совсем скоро. Возможно даже перед очень особенным днем. Вы знаете, о каком дне я говорю", - сказал Дональд Трамп.

Ранее в некоторых американских СМИ появилась информация, что вакцину готовят к выпуску еще до президентских выборов в США .

Сейчас два проекта по разработке вакцины, в которые вовлечены американские компании, вышли на финальную стадию. Центр по контролю и предотвращению заболеваний США предупредил чиновников в сфере здравоохранения, что можно готовиться к распространению вакцины уже в конце октября.

В свою очередь кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис поставила под сомнение заявления президента о готовности вакцины.

Накануне заявления Трампа в ВОЗ предостерегли правительства стран от обнародования политически мотивированной информации о пандемии.

Ранее Минздрав РоSSии объявил о выпуске в обращение первой партии вакцины от коронавируса Sputnik V производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В ближайшее время должна начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

Напомним, ВОЗ прогнозирует начало массовой вакцинации против COVID-19 с середины 2021 года. Около девяти вакцин-кандидатов сейчас находятся на продвинутой стадии испытаний. По данным организации, чтобы вакцинировать от коронавирусной инфекции всех жителей планеты, понадобится более 100 миллиардов долларов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее сообщал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не раньше, чем в марте 2021 года.