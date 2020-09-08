Суд в РоSSии продлил арест украинскому активисту Олегу Приходько
Меру пресечения продлили на три месяца.
Южный окружной военный суд в роSSийском Ростове-на-Дону 7 сентября на три месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Олега Приходько.
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".
Отмечается, что адвокат ходатайствовал о рассмотрении доказательств защиты, но судья перенес их рассмотрение на 16 сентября, "ввиду необходимости освободить зал суда для других подсудимых".
На судебном заседании присутствовал консул Украины в Ростове-на-Дону Юрий Довгуля.
"Судьи вернулись после совещания, повторно зачитав обвинения подсудимому. Продолжение мер пресечения на три месяца было утверждено, поскольку суд считает, что Приходько может скрываться, а также является угрозой для свидетелей и общества. Его возраст (Приходько 61 год - ред.), состояние здоровье и наличие семьи не являются достаточными основаниями для прекращения пребывания Приходько под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, Олега Приходько задержали 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже якобы обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из-под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Приходько утверждает, что все это ему подбросили.
Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство, чтобы подорвать городскую администрацию Сак с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.