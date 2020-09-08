В Кривом Роге около 400 шахтеров протестуют под землей

Люди требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

В Кривом Роге около 400 шахтеров протестуют под землей
Фото: SUSPILNE.MEDIA

393 работника шахт объявили подземный протест на железорудном комбинате Кривого Рога. Шахтеры требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Михаил Волынец.

"90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 14 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков "Октябрьской", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. По состоянию на 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника", - написал парламентарий.

По его словам, с других предприятий Кривого Рога и региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить «итальянскую забастовку».

"Сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей", - сообщил Волынец.

Напомним, в июле в Киеве шахтеры объявили бессрочную акцию протеста.

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