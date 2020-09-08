Журналистку оппозиционного СМИ Беларуси задержали, в ее квартире обыск

Связь с редактором TUT.BY пропала, ее адвоката не пустили в квартиру.

Журналистку оппозиционного СМИ Беларуси TUT.BY Галину Уласик задержали. Силовики заявили о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Галина успела рассказать коллегам, что утром кто-то стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Впоследствии в дверь снова начали звонить. Галина и ее дочь Валерия сообщили, что в квартиру пытаются попасть силовики - у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело.

После этого связь с Галиной и ее дочерью пропала.

Около 10 утра двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли, она сказала корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (участие в несанкционированной акции) и по подозрению в уголовном деле о массовых беспорядках.

В квартире осталась Галина Уласик, там проходит обыск, привели понятых.

К дому Галины Уласик прибыл ее адвокат, но в квартиру его не пустили, объясняя это тем, что следственные действия уже начались.

Напомним, одна из лидеров оппозиции в Беларуси Мария Колесникова, сообщение о похищении которой появилось вчера, порвала паспорт, чтобы ее принудительно не вывезли в пограничные пункты Украины.