Геращенко о Колесниковой: "Это было насильственное выдворение из родной страны"

По словам заместителя главы МВД, попытка пересечения границы с Украиной Колесниковой не была добровольным выездом.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал информацию о задержании одного из лидеров оппозиции в Беларуси Марии Колесниковой.

По его мнению, якобы попытка пересечения границы с Украиной Колесниковой не была добровольным выездом. Это же касается пересечения границы представителями Координационного совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

"Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу", - отметил он.

Геращенко добавил, что Колесникова осталась на территории Республики Беларусь , а ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко.

Напомним, что утром 7 сентября очевидица сообщила, что неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. В милиции заявление приняли.

Утром 8 августа государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникова якобы была задержана при попытке пересечения границы с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу.

В Государственной пограничной службе в комментарии LB.ua заявили, что Колесникова не прибывала в украинские пограничные пункты пропуска. Родненков и Кравцов проходят необходимые меры пограничного контроля.