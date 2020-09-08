Постановление о местных выборах в Украине обжаловали в суде

Истец утверждает, что обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

В Окружной админсуд Киева подан иск против Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление Верховной Рады №3809 от 8 июля о местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Отмечается, что в Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села" к Центральной избирательной комиссии.

"Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В исковом заявлении истец утверждает, что обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Согласно данным ресурса Opendatabot, ОО общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян "Спасение села" зарегистрирована в Киеве . Ее директором является Аркадий Корнацкий, который был депутатом VIII созыва от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса роSSийская сторона "устроила истерику" из-за постановления Верховной Рады №3809 о проведении местных выборов в 2020 году.