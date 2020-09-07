В МВД назвали количество легального огнестрельного оружия у украинцев

Украинское законодательство позволяет приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет.

В МВД назвали количество легального огнестрельного оружия у украинцев
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Граждане Украины имеют на руках около 1 млн единиц легального огнестрельного оружия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас в Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. Это охотничье, спортивное оружие. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден ним, или тех, кто носит его по роду своих обязанностей . И запрещается автоматическое оружие", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что другие виды стрелкового оружия в Украине разрешены.

По словам Геращенко, украинское законодательство позволяет приобретение гладкоствольного оружия лицам, которым исполнился 21 год, нарезного - с 25 лет.

Напомним, 5 сентября в Киеве сотрудники СБУ задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия.

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