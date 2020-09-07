В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн Суркисам

Законопроект зарегистрировал народный депутат Юрий Камельчук.

В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн Суркисам
Фото: Макс Требухов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Отмечается, что законопроект зарегистрировал народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направленном на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не осуществлять принудительное исполнение решения Печерского райсуда Киева, по которому с государственного ПриватБанка должно быть взыскано более $350 млн в пользу компаний, аффилированных с братьями Суркисами.

Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Украинский художник изобразил поцелуй Зеленского и ПорошенкоУкраинский художник изобразил поцелуй Зеленского и Порошенко
Владимир Зеленский раскритиковал аэропорт в ПолтавеВладимир Зеленский раскритиковал аэропорт в Полтаве
Тернополь второй раз попал в красную зону, но снова отказался усиливать карантинТернополь второй раз попал в красную зону, но снова отказался усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Григорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пыткахГригорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пытках
Президенту не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству - 72%, - опросПрезиденту не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству - 72%, - опрос
СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"
Рада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасностиРада приняла в первом чтении законопроект о Бюро экономической безопасности
Владельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животныхВладельцы котов и собак будут платить налоги за домашних животных
Полиция нашла мужчину, который избил нардепа ПоляковаПолиция нашла мужчину, который избил нардепа Полякова
В Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животныхВ Верховную Раду внесли законопроект об обязательной идентификации домашних животных
В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Террористу, который в Новой Зеландии убил 51 человека, дали пожизненноеТеррористу, который в Новой Зеландии убил 51 человека, дали пожизненное
Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августаВозле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа
Последние новости
Подгружаем последние новости