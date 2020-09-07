В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн Суркисам

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4064, инициированный Министерством юстиции с целью предотвращения взыскания $350 млн с ПриватБанка.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Отмечается, что законопроект зарегистрировал народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа").

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направленном на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не осуществлять принудительное исполнение решения Печерского райсуда Киева , по которому с государственного ПриватБанка должно быть взыскано более $350 млн в пользу компаний, аффилированных с братьями Суркисами.

Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".