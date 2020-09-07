Украина вернула в Минск своего посла
Дальнейшее развитие отношений между двумя странами будет зависеть от многих факторов.
Посол Украины в Белоруси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.
Об этом Радио Свобода сообщили в посольстве Украины в Минске.
"Дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и РоSSии", - сказал посол Игорь Кизим, отвечая на вопрос о том, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что отношения между Украиной и Белорусью уже не будут такими, как раньше.