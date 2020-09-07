Украина вернула в Минск своего посла

Дальнейшее развитие отношений между двумя странами будет зависеть от многих факторов.

Посол Украины в Белоруси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом Радио Свобода сообщили в посольстве Украины в Минске.

"Дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и РоSSии", - сказал посол Игорь Кизим, отвечая на вопрос о том, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.