Украина вернула в Минск своего посла

Дальнейшее развитие отношений между двумя странами будет зависеть от многих факторов.

Украина вернула в Минск своего посла
Фото: radiosvoboda.org

Посол Украины в Белоруси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом Радио Свобода сообщили в посольстве Украины в Минске.

"Дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и РоSSии", - сказал посол Игорь Кизим, отвечая на вопрос о том, как дальше будут строиться отношения Киева и Минска.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что отношения между Украиной и Белорусью уже не будут такими, как раньше.

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