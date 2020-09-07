Зеленский рассказал президенту Литвы о состоянии переговоров в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Глава Украинского государства рассказал президенту Литвы о ходе переговорного процесса в "нормандском формате", информирует пресс-служба Владимира Зеленского.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал Владимир Зеленский.

Он выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Гитанасу Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Гитанас Науседа подчеркнул, что надеется, что во время президентства Владимира Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза , и отметил, что среди стран Восточного партнерства наше государство демонстрирует лидерство", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили первоочередные меры двустороннего политического диалога. Был отмечен общий настрой провести очередное заседание Совета президентов Украины и Литвы в конце этого года в Киеве .

Также Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского Союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Беларусью, а ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны.