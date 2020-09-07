Один из военных, подорвавшихся вчера на Донбассе, умер

Один из двух военнослужащих Объединенных сил, которые в воскресенье, 6 сентября, подорвались на Донбассе, умер в реанимации.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Как сообщалось ранее, вчера, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14 в районе населенного пункта Новгородское. Вследствие подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования семье погибшего военнослужащего.

В штабе сообщают, что с начала текущих суток в рядах ООС боевых потерь не было.

Зафиксировано одно нарушение "полного и всеобъемлющего режима прекращения огня" со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Неприцельно выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник пытался спровоцировать украинских воинов близ Камянки, что на Донетчине.

Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

За прошедшие сутки, 6 сентября, ситуация на Донбассе обострилась, роSSийско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается в, частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украина считает обстрелы на Донбассе, произошедшие 6 сентября, двумя отдельными случаями.

Государство требует от РоSSии вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований.