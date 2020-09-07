В Саудовской Аравии вынесли окончательный приговор по делу журналиста Хашогги

Восьмерых обвиняемых приговорили к заключению на сроки от 7 до 20 лет.

На этом снимке, сделанном в марте 2018 года , Джамал Хашогги дает интервью в скрытом месте.

Прокуратура Саудовской Аравии вынесла приговор восьми лицам за их участие в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, приговорив их к заключению на сроки от 7 до 20 лет.

Об этом пишет Al Arabiya.

По данным прокуратуры королевства, пять обвиняемых проведут в тюрьме по 20 лет за причастность к убийству Хашогги. Трем другим обвиняемым назначено тюремное заключение от семи до десяти лет.

В прокуратуре добавили, что приговор является окончательным и подлежит исполнению.

Сообщается, что в мае семья убитого журналиста Джамаля Хашогги опубликовала заявление о том, что они помиловали убийц своего отца.

Согласно закону королевства, семья жертвы имеет право помиловать виновного. После ратификации это помилование не позволяет казнить приговоренных к смертной казни. Однако злоумышленники все равно будут наказаны за преступление, и будет вынесен приговор согласно с законодательством.

Напомним, что 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги, который жил в США , исчез 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для заключения брака.

Турецкая власть заявила, что журналиста жестоко убили в консульстве. Местная генпрокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста расчленили и уничтожили.

Саудовские власти отрицали обвинения и утверждали, что Хашогги покинул здание через черный ход и его выход просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако под сильным давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги убили.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашогги вынесли пять смертных приговоров. Имен осужденных не называли.