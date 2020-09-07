Зеленский отреагировал на разрушение скульптуры девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора

Президент Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ обратился к главе государства с просьбой принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

"Досадно поражен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру «Горькая память детства» на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - отметил Президент.

Он отметил, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. Дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", - заметил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 года неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Руководство музея сообщило, что памятник демонтировали для реставрации.Скульптура девочки с колосками является одним из главных символов музея. "Мемориал жертв Голодомора" был открыт в 2008 году. Планировалось, что до 2019 года построят вторую очередь комплекса - музейную. Строительство оценили в 700 млн гривен.